В Кремле призвали обеспечить права косовских сербов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов и урегулирование конфликта в Косово и Метохии путем дипломатии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены, чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к ситуации дело», – сказал он журналистам.

По словам пресс-секретаря президента России, для Москвы главное, чтобы обеспечивались права сербов, а стороны предпринимали усилия мирного характера для урегулирования конфликта дипломатическими путями.

Как писал сайт KP.RU, ранее сербский лидер Александр Вучич заявил о серьезном обострении ситуации в Косово. По его словам, силовики непризнанной республики Косово вторглись в зону проживания этнических сербов, чем грубо нарушили ранее подписанное соглашение по урегулированию кризиса в регионе.

Политик также заявил, что косовские власти в самое ближайшее время собираются подать заявку на членство в Европейском союзе, а это противоречит договоренностям по разрешению конфликта .