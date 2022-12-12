Захарова с иронией ответила на предложение Ватикана стать площадкой для диалога по Украине: "Мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили"

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала предложение Ватикана стать площадкой для диалога по Украине.

- Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил, - написала Захарова в посте в своем телеграм-канале.

Так она прокомментировала предложение озвученное госсекретарем Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который считает, что государство могло бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для переговорного процесса для решения украинского конфликта.

Ранее Захарова высказывалась по поводу заявления Папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты самые жестокие в составе Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. По ее мнению, такое заявление понтифика хуже русофобии, поскольку являются извращением истины.