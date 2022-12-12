Глава Тульской области Алексей Дюмин передал автомобили УАЗ и квадроциклы участникам СВО

Глава Тульской области Алексей Дюмин встретился с мобилизованными жителями региона перед их отправкой в зону спецоперации. Губернатор 9 декабря приехал в одну из воинских частей Рязанской области, где туляки сейчас проходят боевую подготовку. Алексей Дюмин передал военнослужащим дополнительную технику и экипировку, а также пообщался с мобилизованными и с командирами подразделений.

По инициативе губернатора проходящие подготовку туляки и участники СВО из других регионов регулярно получают необходимое снаряжение, медикаменты, теплую одежду и обувь, рейдовые рюкзаки, квадрокоптеры, оптические прицелы, тепловизоры и многое другое. В этот раз в дополнение к традиционным наборам руководитель области передал в воинскую часть 4 автомобиля УАЗ и 7 квадроциклов.

«В этом строю – парни из Тульской области, Липецкой, Воронежской, Курской, Рязанской. Но для меня здесь нет деления по регионам. Вы – единое боевое подразделение. Нет разницы, какой вы национальности, веры и места жительства. В этом строю – одна семья и братья по оружию – настоящие патриоты, которые встали на защиту Отечества и нашего будущего, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Как губернатор Тульской области хочу от себя лично, от своих коллег – глав других субъектов РФ, которые включены в работу по оказанию помощи, – и от имени жителей всех регионов поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на призыв Родины».

Губернатор заверил бойцов, что вместе с главами других регионов будет держать на личном контроле заботу о семьях военнослужащих, нуждающихся в помощи. Это она из первоочередных задач, которую поставил президент России Владимир Путин. Беседуя с командирами подразделений, Алексей Дюмин подчеркнул, что правительство Тульской области всегда остается на связи с Минобороны РФ, а также с руководством воинских частей, в которых мобилизованный туляки проходят боевое слаживание.

«Мы следим за тем, чтобы у них было все необходимое. На все ваши запросы также будем реагировать. Помните, что от вашего мужества, силы воли, способности отдавать грамотные, чёткие приказы во многом зависит успех выполнения поставленных боевых задач. Как и жизни парней, которыми вы будете командовать. На вас лежит высокая ответственность. Вы – пример для своих бойцов. Уверен, что вы не подведете», – отметил Алексей Дюмин.

Командиры подразделений выразили Алексею Дюмину благодарность за помощь и в честь Дня Героев Отечества вручили губернатору копию знамени полка.

Поддержку военнослужащим Тульская область оказывает с самого начала СВО. Регион передает воинским частям технику, военное оборудование и снаряжение, а также все необходимое для организации быта бойцов в полевых условиях. Представители правительства Тульской области регулярно выезжают в части и в зону СВО, где служат мобилизованные туляки, и на месте лично проверяют условия, в которых проходит подготовка. Кроме того, регион передает специальное оборудование и технику с усиленными элементами конструкции для 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.