В ЕС может возникнуть дефицит газа в 2023 году

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может не хватить 30 млрд кубометров газа в 2023 году Фото: REUTERS

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому Союзу может не хватить газа в 2023 году, об этом сообщили в РИА Новости.

«ЕС может столкнуться с недостатком 30 млрд кубометров газа в 2023 году», - подчеркнула глава ЕК.

Как сообщал сайт KР.RU, 22 ноября 2022 года по данным биржи ICE в Европе биржевые цены на газ резко ускорили темпы роста до 4%, превысив отметку 1 280 долларов за тысячу кубов. Внезапный рост стоимости топлива спровоцировало сообщение компании "Газпром" о возможном снижении поставок через Украину.

Еще в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин комментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ и заявил, что это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен. Все, что происходит на рынках - результат работы ЕС.