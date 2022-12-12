Российские средства ПВО сбили два украинских самолета и два вертолета в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 12 декабря, заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 декабря заявил

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины … Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8», - заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, уточнив, что самолеты были сбиты в районе Родинского и Павловки, а вертолеты – недалеко от Курахово и Константиновки.

Конашенков также заявил о продолжении наступления российских войск в донецком направлении, сообщив о попытке украинской армии контратаковать, но безуспешно. По его словам, потери войск Украины составили до 30 военных, а на купянском и краснолиманском направлениях было уничтожено до 70 украинских солдат.