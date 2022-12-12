Группа "Земляне" провела большой предновогодний концерт

Группа "Земляне" провели большой праздничный концерт

11 декабря 2022 года группа "Земляне" провели большой праздничный концерт. Вместе с другими исполнителями они поздравили россиян с наступающим Новым годом и Рождеством и подарили зрителям несколько незабываемых часов любимой музыки. Мероприятие состоялось в "ВТБ Арена" при поддержке "Русского Радио".

Открыли грандиозное шоу хэдлайнеры вечера группа "Земляне" композициями "Поверь в мечту", "Путь домой", "Борсалино" и в заключении дебюта программы "Маленький кораблик" в исполнении одного из основателей легендарного коллектива Игорь Романов. Далее шоу вели Елена Север и Гоша Куценко, а также Максим Привалов.

группа "Земляне" провели большой праздничный концерт

"Мы очень хотели подарить зрителям праздник. Чувство веры в лучшее. Зарядить их музыкой, – подчеркнули солисты группы "Земляне". – Как говорится, нам песня строить и жить помогает – и нам сегодня было очень важно, чтобы каждый зритель вышел из зала с желанием жить и свершать! И мы очень благодарны нашим друзьям, всем артистам за то, что они были в этот вечер с нами и вместе с нами дарили зрителям добро и хорошее настроение!"

Предновогоднее шоу, которое группа "Земляне" подарила гостям в зале и которое совсем скоро смогут увидеть телезрители. Организаторы концерта обещали, что зрители с первой минуты смогут погрузиться в атмосферу тепла и уюта.

"На огромных экранах, установленных на сцене и устремляющихся под самый потолок арены, появляются изображение зимней новогодней столицы. За спинами ведущих неспешно опускался снег. А сами ведущие и звёзды дарили зрителям добрые пожелания и, конечно, свою музыку", - поделились в пресс-службе. Завершился праздничный концерт визитной карточкой группы «Земляне», легендарной песней – "Трава у дома". Новогоднее шоу состоялось при полном аншлаге.

группа "Земляне" провели большой праздничный концерт

В концерте «Земляне» и друзья» также приняли участие Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Dенис Клявер, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Vlade Kay, Anna Asti, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, ЮрКисс, Dava, Родион Газманов, Хабиб, Мот, Ivan, Cosmos girls, Марина Бриз, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук и другие.