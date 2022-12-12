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НовостиПолитика12 декабря 2022 12:24

Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в районе поселка Пески в ДНР

Украинские подраздления потеряли до 30 военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в районе поселка Пески в ДНР

Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в районе поселка Пески в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России пресекли попытку украинских войск контратаковать в районе поселка Пески в Донецкой народной республики, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески в ДНР», – сообщил он на брифинге.

По словам генерал-лейтенанта, Вооруженных сил Украины потеряли до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Напомним, поселок Пески в ДНР был взят под полный контроль союзных сил в августе этого года. Сайт KP.RU рассказывал о том, как союзные силы полностью взяли под контроль Пески и начали наступление на вражеские укрепрайоны в селе Первомайское. Отсюда велись постоянные артиллерийские обстрелы Донецка. Этот же населенный пункт рассматривался командованием ВСУ и как плацдарм для штурма столицы ДНР.