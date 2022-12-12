Партия "Грузинская мечта" выступила за возобновление прямых рейсов с Россией

Вице-премьер Грузии Давиташвили заявил, что от России предложения о возобновлении рейсов пока не поступало Фото: REUTERS

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе поддержал инициативу возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией. Об этом пишет ТАСС. "Из России в Грузию нет прямых рейсов, но граждане России спокойно приезжают к нам. Кроме того, много наших соотечественников живут в разных городах России. Если с их стороны (России - прим.) будет принято решение о возобновлении прямых рейсов, ничего не вижу в этом плохого", – сказал Каладзе.

Тем не менее, после вице-премьер республики, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства уточнил, что в правительство Грузии пока не поступало предложений от российской стороны о возобновлении прямых сообщений.

"Мы пока не получали официального обращения на этот счет, однако со стороны разных международных авиационных организаций действуют определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний", - сказал он, отметив, что вопрос с прямыми рейсами в текущей ситуации не так легко решить.

Ранее в Россия не исключили решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении граждан страны в случае формирования необходимых предпосылок.