Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о выгоде для ЕС от "необычайно теплой" зимы Фото: REUTERS

Европейский союз в энергетическом плане получает выгоду от необычайно теплой зимы. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.

«В этом году мы получаем выгоду от необычайно теплой зимы сейчас. Все может быть иначе в следующем году», - заявила глава Еврокомиссии, отметив также, что подготовка Европейского союза к следующей зиме уже начинается.

Накануне Кильский институт мировой экономики представил прогноз, согласно которому в этом году не стоит ждать дефицита газа в Германии, однако эксперты заявили о критической ситуации зимой 2023 - 2024 годов. Как писал сайт KP.RU, экономисты института сообщили, что Берлин и Европейский союз продолжают закупать российский сжиженный природный газ вопреки введенным запретам.