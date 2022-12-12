СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины расстреляла в Бериславле 20 человек, якобы сотрудничавших с Россией, об этом сообщили в РИА Новости.

"СБУ расстреляла в Бериславле 20 человек, сотрудничавших с РФ, готовит постановочную съемку с их телами для провокации", - заявило агентство со ссылкой на источник.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее в мае 2022 года министерство обороны России заявляло о готовившейся в Константиновке ДНР киевским режимом под руководством западных кураторов очередной провокации по «бучинскому» сценарию. Как отмечалось, боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами ЦИПСО ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными Силами России