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НовостиПолитика12 декабря 2022 13:02

СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией

РИА Новости сообщило о готовящейся провокации с телами убитых
Сергей ГАПЧУК
СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией

СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией

Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины расстреляла в Бериславле 20 человек, якобы сотрудничавших с Россией, об этом сообщили в РИА Новости.

"СБУ расстреляла в Бериславле 20 человек, сотрудничавших с РФ, готовит постановочную съемку с их телами для провокации", - заявило агентство со ссылкой на источник.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее в мае 2022 года министерство обороны России заявляло о готовившейся в Константиновке ДНР киевским режимом под руководством западных кураторов очередной провокации по «бучинскому» сценарию. Как отмечалось, боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами ЦИПСО ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными Силами России