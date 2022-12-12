Путин обсудил с Пашиняном проблему Нагорного Карабаха

Путин поговорил по телефону с Пашиняном Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с которым обсудил реализацию трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху.

«В развитие беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», – сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, особое внимание политики уделили вопросу обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

Напомним, в понедельник, 12 декабря, Путин обсудил реализацию соглашений по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как писал сайт KP.RU, Пашинян попросил Россию направить в Нагорный Карабах больше миротворцев.