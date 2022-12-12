Директор Запорожской АЭС заявил об уходе со станции около 50% персонала

Запорожскую АЭС покинуло около 50% персонала Фото: EAST NEWS

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) покинули около 50% сотрудников, заявил директор станции Юрий Черничук.

Как уточнил глава ЗАЭС в эфире «Россия 24», станцию покинули 11,5 тысячи сотрудников. Вместе с тем, по его словам, на ЗАЭС ежедневно присутствуют около 2,5 тысячи работников ЗАЭС.

Руководство электростанции дважды в день общается с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и открыто для предоставления всей информации о состоянии объекта, добавил Черничук.

Ранее МАГАТЭ потребовало от России передать Запорожскую АЭС Украине.

Тем временем эксперты назвали страшные последствия катастрофы на Запорожской АЭС: в Зону отчуждения могут попасть несколько стран. Ученый, секретарь Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций Александр Просвирнов рассказал KP.RU, чего добивается Украина, продолжая обстреливать ЗАЭС.