Командир батальона «Ахмат» ответил Папе Римскому на слова о жестокости чеченцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов ответил Папе Римскому Франциску, который ранее заявил о жестокости чеченцев.

Командир «Ахмата» в интервью RT назвал понтифика «заблудившимся человеком», отметив, что папа Римский не имеет право говорить от лица христиан. По его словам, Франциск является человеком, который «принял решение, что надо переписать Библию, убрав из Библии все пункты, касающиеся мужчины, женщины».

Комментируя вопрос о пленных, Алаудинов отметил, что моральный кодекс, а также воспитание и религия чеченского народа предписывают гуманное обращаться с ними.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова Папы Римского о жестокости чеченцев, показав, как на передовой чеченские бойцы обращаются с пленными украинцами, отметив, что быть жестокими нет никакого желания, а также необходимости.