Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда для поставок оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза согласовал повышение на 2 млрд евро на следующий год потолка финансирования Европейского фонда мира, который оплачивает поставки вооружения Украине. Соответствующие заявление было опубликовано в понедельник, 12 декабря.

«Министры иностранных дел ЕС достигли политического решения о повышении на €2 млрд потолка финансирования Европейского фонда мира на 2023 год с возможностью дополнительного повышения впоследствии», - сказано в сообщение, где уточняется, что окончательно соответствующие решение будет утверждено в начале следующего года.

Напомним, днем ранее, 11 декабря, украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Киев и Берлин достигли договоренности о поставках Украине дополнительных вооружений, отметив, что Германия «пообещала больше оружия и дополнительные боеприпасы».