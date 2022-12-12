В Хабаровске избрали нового атамана Уссурийского войскового казачьего общества

Избран новый атаман Уссурийского войскового казачьего общества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске прошел Большой отчетно-выборный круг Уссурийского войскового казачьего общества (УВКО). В мероприятии участвовали около 100 человек, сообщает Транссибинфо.

Председателями круга выступили атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы РФ Николай Долуда и первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Участниками стали атаманы и казаки из восьми казачьих обществ, которые входят в УВКО, а также представители исполнительных органов регионов. Также были приглашены священнослужители, взаимодействующие с казачеством.

Важнейшими вопросами круга стали переизбрание главы и создание новой структуры войска. Помимо этого, отдельное внимание уделили теме развития российского казачества на Дальнем Востоке. По итогам голосования атаманов УВКО был избран Александр Агибалов, атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества.

- Первым делом нам необходимо выстроить полноценную работу войска, определить четкую структуру штаба, а также установить взаимодействие атамана и правления УВКО с окружными казачьими обществами. Первостепенными станут цели, установленные в Стратегии госполитики России в отношении казачества до 2023 года, а также текущие задачи по поддержке казаков и их семей, которые в данный момент защищают нашу родину. И, конечно, важно налаживать взаимодействие с органами исполнительной власти, развивать молодежное движение и непрерывное казачье образование, - сказал Александр Агибалов.