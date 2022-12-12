Прокуратура Башкирии проверит гибель мужчины посреди улицы

К мужчине не успела приехать скорая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Башкирии проверит гибель мужчины, к которому не успели приехать медики.

Жуткий случай произошел в Белорецке еще 9 декабря, но публично о нем заговорили спустя несколько дней. Портал «Mkset.ru» сообщает, что днем в минувшую пятницу 60-летний мужчина, имеющий проблемы с сердцем, резко почувствовал себя плохо на улице. Несчастный упал на снег и его окружили прохожие, которые попытались помочь ему. Кто-то из находящихся рядом вызвал на место медиков. По словам очевидцев, бригада врачей долгое время не появлялась на месте. Мужчина якобы пролежал на морозе (-24 градуса) около 45 минут, а затем начал хрипеть и умер. Прибывшим через некоторое время медикам оставалась лишь констатировать смерть несчастного.

12 декабря стало известно, что ситуацией заинтересовались в прокуратуре Башкирии. Сейчас представители надзорного ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия. Сотрудникам прокуратуры в расследовании помогают специалисты Росздравнадзора Башкирии.

В Минздраве Башкирии опровергают сообщение о почти часовом ожидании врачей. В ведомстве сообщили, что машина с медиками появилась на месте происшествия через 26 минут после вызова. К мужчине направили первую освободившуюся бригаду врачей.