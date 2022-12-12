Врио главы ДНР Пушилин вручил паспорта граждан России школьникам республики

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (Врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил паспорта российских граждан школьникам республики, которым недавно исполнилось 14 лет, отметив, что это было сделано в День Конституции Российской Федерации.

«Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, вручил паспорта ребятам, которым исполнилось 14 лет. К хорошей традиции Российского союза молодежи выдавать паспорт в этот день тем, кто получает его впервые, присоединились и мы», - написал врио главы ДНР в своем Telegram-канале.

Как отметил глава республики, несмотря на свой юный возраст, школьники уже сейчас пережили многое, осознавая, какова цена получения российского паспорта. «Они стали гражданами великой страны и навсегда запомнят этот день», - заявил Пушилин.

Всего паспорта 12 декабря 2022 года получили девять школьников республики.

Напомним, в начале октября этого года появилось сообщение о том, что жители ДНР, а также Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсона и Запорожья будут получать российские паспорта в упрощенном порядке.