Ребенок получил ожог от искусственного снеговика в столице Карелии

Из-за вандалов пострадал ребенок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Петрозаводск в Карелии пострадал маленький ребенок из-за хулиганства вандалов. Неизвестные решили испортить декоративную фигуру снеговика, установленную в центре города на радость местным жителям. Вандалы облили фигуру неизвестной жидкостью, из-за которой у маленького ребенка, прикоснувшегося к снеговику, остался ожог. Об этом рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский, пишет "Карелinform".

- В результате действий вандалов, причинивших ущерб декоративному снеговику, пострадал ребенок. По словам градоначальника, неизвестные злоумышленники облили установленного на проспекте Ленина снеговика едкой жидкостью. В результате ребенок, прикоснувшийся к украшению, получил ожог, - пишет издание.

Мэр выразил надежду, что все же ребенок пострадал не очень сильно. А также отметил, что случай говорит о том, что часть населения Карелии «не совсем здорова социально». Любарский призвал жителей города обращать внимание на вандалов и одергивать их от подобных действий, чтобы в будущем никто больше не пострадал.