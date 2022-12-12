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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 14:00

Ребенок получил ожог от искусственного снеговика в столице Карелии

Вандалы облили декоративное украшение неизвестной едкой жидкостью
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Из-за вандалов пострадал ребенок

Из-за вандалов пострадал ребенок

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Петрозаводск в Карелии пострадал маленький ребенок из-за хулиганства вандалов. Неизвестные решили испортить декоративную фигуру снеговика, установленную в центре города на радость местным жителям. Вандалы облили фигуру неизвестной жидкостью, из-за которой у маленького ребенка, прикоснувшегося к снеговику, остался ожог. Об этом рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский, пишет "Карелinform".

- В результате действий вандалов, причинивших ущерб декоративному снеговику, пострадал ребенок. По словам градоначальника, неизвестные злоумышленники облили установленного на проспекте Ленина снеговика едкой жидкостью. В результате ребенок, прикоснувшийся к украшению, получил ожог, - пишет издание.

Мэр выразил надежду, что все же ребенок пострадал не очень сильно. А также отметил, что случай говорит о том, что часть населения Карелии «не совсем здорова социально». Любарский призвал жителей города обращать внимание на вандалов и одергивать их от подобных действий, чтобы в будущем никто больше не пострадал.