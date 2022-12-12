Аналитик МФТИ назвал профессии, которые в ближайшее время не сможет заменить искусственный интеллект Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Искусственный интеллект постепенно замечает человека. Главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров назвал профессии, в которых в ближайшее время человека заменят ИИ.

В первую очередь это сферы, где требуется повышенная точность, но работа является рутинной. ИИ может стать оператором станков, взять на себя функции специалистов колл-центров, бухгалтеров, даже программистов, когда требуется написать простой код по техническому заданию, без творческой составляющей.

Рутинные процессы уже сейчас достаточно хорошо автоматизированы, но это требует больших финансовых вложений.

- Творческие профессии, конечно, вне опасности. Потому что, кто бы что не говорил, но искусственный интеллект пока творить не умеет, – объяснил эксперт «Газете.Ru».

Для творческих профессий ИИ является всего лишь инструментом: художник может моментально сделать сотню разных набросков, а журналист сгенерировать основу текста по заданной тематике.

Тем временем, ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) провели эксперимент с использованием возможностей искусственного интеллекта в написании сочинения. ИИ рассуждал на тему «Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?».На написание ушло две минуты, причем было предоставлено несколько вариантов сочинения. все они получили допуск к ЕГЭ, сообщает ФАН.

Цифровые технологии также используют в коммунальном хозяйстве. Все чаще поставщики энергоресурсов переключают абонентов на общение с ИИ, чтобы решать текущие задачи по счетам, сообщает "360".