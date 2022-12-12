Алина Загитова поблагодарила поклонников за победу в конкурсе "Лучшая телеведущая 2022 года" от "Комсомольской правды" Фото: Даниил ОПАРИН

Фигуристка Алина Загитова поблагодарила читателей "Комсомольской правды", проголосовавших за нее в конкурсе "Лучшая телеведущая 2022 года".

Алина Загитова опубликовала видео с благодарностью в своем Telegram-канале.

"Даже не верится, что я получаю эту награду уже третий год подряд", - подчеркнула Алина Загитова.

При этом она отметила, что это благодаря поддержке поклонников.

"Ваша любовь позволяет мне развиваться в этом направлении! Огромное спасибо!", - поблагодарила Алина.

Как сообщал сайт KP.RU, по версии читателей "Комсомольской правды" лучшей телеведущей 2022 года стала Алина Загитова. За нее проголосовало 206 215 респондентов. Итоги голосования подвели сегодня, 12 декабря 2022 года. Трижды лучшая ведущая шоу о фигурном катании "Ледниковый период" Алина набрала 49.9% голосов.

Второе место заняла ведущая шоу "Ледниковый период" - фигуристка Юлия Щербакова - . Она набрала по итогу 179 045 голосов, что составляет 43% от общего числа.

Третье место заняла ведущая "Первого канала" Екатерина Стриженова. Она набрала 12 932 голоса - 3,1%.