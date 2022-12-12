Россияне при нападении на гостиницу в Кабуле не пострадали Фото: REUTERS

Россиян среди пострадавших в результате нападения на гостиницу в Кабуле нет. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделали в посольстве РФ в Афганистане.

«По поступившей к настоящему времени информации, в результате нападения на гостиницу пострадавших росграждан нет», - заявили в диппредставительстве.

Ранее Aamaj News сообщало о звуках взрыва в известном «китайском отеле» для дипломатов и инвесторов из Китая, после которых последовала стрельба.

Позже запрещенное в России движение «Талибан»* заявило, что были убиты трое напавших на отель, отметив, что все гости отеля были спасены.

«Нападение на гостиницу в городе Кабул закончилось гибелью трех нападавших. Все постояльцы отеля были спасены, ни один иностранец не погиб. Только два иностранных гостя пострадали при падении с высокой крыши», - сказал представитель талибов* Забиулла Муджахид.

На данный момент ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за произошедшие.

*признано в России террористическим и запрещено