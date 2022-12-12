Анджей Дуда предупредил о росте числа украинских беженцев в Польше и Германии

Польский президент предупредил о росте числа украинских беженцев в Польше и Германии Фото: REUTERS

В ближайшее время количество беженцев с Украины в Польше и Германии вырастет, поэтому Варшаве и Берлину придется просить у Евросоюза финансовую помощь, считает польский президент Анджей Дуда.

«Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы возросло. Мы считаем, что их сейчас около трех миллионов. Вероятно, это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах», – заявил он на пресс-конференции.

По словам Дуды, некоторые украинские беженцы рассматривают Польшу как транзитную страну. Как считает польский лидер, причиной наплыва мигрантов в страну стала проводимая на Украине военная спецоперация, в ходе которой были разрушены объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее в Еврокомиссии предсказали новую волну украинских беженцев в ЕС зимой 2023 года. ЕС является основным направлением миграции жителей с Украины. В этой связи было бы правильным продолжить поддержку Киева в конфликте с Москвой, заявили в ЕК.