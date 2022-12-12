Профицит бюджета России в январе-ноябре 2022 составил 557 миллиардов рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профицит бюджета России в январе-ноябре этого года составил 557 миллиардов, следует из предварительной оценки Министерства финансов страны.

Доходы федерального бюджета за этот период составили около 24,8 триллиона рублей – это 99%от объема, утвержденного федеральным законом о бюджете на 2022-2024 годы). Расходы зафиксированы на уровне 24,22 триллиона рублей, что составляет 102,2% от запланированного объема, сказано на сайте Минфина РФ.

Самый большой объем доходов поступил от Федеральной налоговой службы, откуда были перечислены около 17,29 триллиона рублей. Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет более 5,6 триллиона рублей, другие федеральные органы почти 1,9 триллиона, уточнили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее был принят бюджет России на 2023 год. Согласно документу, расходы на оборону и национальную безопасность резко вырастут, на медицину и спорт – снизятся.