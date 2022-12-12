Минздрав Чувашии объявил о новых мерах поддержки медработников

Министерство здравоохранения разработал предложения для повышения укомплектованности медицинских организаций республики. Министр здравоохранения Владимир Степанов доложил о них Главе региона Олегу Николаеву. Руководитель ведомства сообщил, что на фоне России показатели укомплектованности медицинских организаций в Чувашии остаются чуть выше средних, в частности, не хватает врачей, работников среднего звена и работников ФАПа. «Мы разработали дополнительные меры как нематериального, так и материального характера, которые, на наш взгляд, позволят удержать ситуацию. Эти меры ранее уже были предложены Минздравом России и показали свою эффективность в ряде регионов», - заявил он.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в 2021 году потребность в медработниках оценивалась в 350 человек. «Будем прикладывать максимум усилий, чтобы, в первую очередь, решить вопросы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения. Потому что можно закупать хорошее оборудование, строить новые поликлиники и ФАПы, но если там не будет хватать специалистов, болеющих душой за свое дело, от этой работы будет очень мало толку», - отмечал руководитель республики.

На сегодняшний день в республике действуют следующие меры поддержки: программа «Земский фельдшер», целевое обучение студентов в медвузах с выплатой стипендии, соцвыплата на строительство или покупку жилья, выделение служебного жилья, льготная ипотека по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», субсидирование и рефинансирование ипотечных кредитов, единовременная выплата врачам первичного звена, помощь в устройстве детей медработников в детсады и школы.