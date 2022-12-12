Дуда заявил, что Польша и ФРГ начнут разворачивать ЗРК Patriot на границе с Украиной Фото: REUTERS

Варшава и Берлин в скором времени начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на польско-украинской границе. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в понедельник, 12 декабря.

«Я сегодня здесь в Берлине также и для того, чтобы поблагодарить власти Германии за решение направить в Польшу, для защиты Польши немецких батарей Patriot. Поляки приняли это, как важный жест», - заявил польский лидер.

Дуда отметив, что данное решение особенно важно после того, как на восточной границе Польши упала ракета и погибли два польских гражданина. По его словам, после этого случая «возникло множество опасений в польском обществе». «Для всех очевидным является необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны Польши», - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что Берлин и Варшава договорились разместить ЗРК Patriot на польско-украинской границе, уточнив, что перед их размещением в Польшу отправится команда экспертов для оценки возможности интеграции данных систем в оборонную систему республики.