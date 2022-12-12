В посольство Франции в России пришла посылка с мертвыми мышью и пауком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посольство Франции в России получило посылку из Крыма, в которой были мертвые мышь и паук, рассказал в правоохранительных органах.

По информации РИА Новости, инцидент произошел на прошлой неделе, однако известно о нем стало только в понедельник, 12 декабря. В силовые органы обратилась представитель посольства Франции в Москве, которая рассказала, что отправителем посылки числился человек под фамилией Нотарианни.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Напомним, в июне этого года в посольство Франции в Москве доставили посылку с костью, 11 бахилами, несколькими свертками с непонятным содержимым, один из которых был подписан «шприц». Также там нашли странную пояснительную записку, в которой написано, что все это «сувениры из Крыма».

Между тем МИД Украины сообщил о получении посольством в Греции окровавленной посылки. Ранее посольство Украины в Бухаресте заявило о получении двух конвертов с подозрительным содержимым.