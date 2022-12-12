МИД РФ заявил, что Россия встревожена новым обострением обстановки в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва встревожена новым обострением в Косове, отметив, что отслеживает развитие данной ситуации в круглосуточном режиме.

«Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме - особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли "власти" в Приштине», - заявила дипломат, отметив также, что Москва будет продолжать помогать Белграду отстаивать свои национальные интересы применительно к происходящему в Косово.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, появилось сообщение, что спецназ полиции самопровозглашенного Косово занял объект на важнейшей плотине на севере края. В тот же дань незадолго до этого косовская полиция заявила о трех перестрелках с неизвестными на севере края, сообщив также, что огонь открыли по полицейским «членами определенных криминальных групп, которые блокировали трассы». Стрельба в Косово велась и днем ранее.