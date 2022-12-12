Военные Индии и Китая устроили перестрелку на границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный Индии и Китая устроили перестрелку на границе двух стран. Инцидент произошел в индийском штате Аруначал-Прадеш, передают местные СМИ.

По информации The Hindu, столкновение между индийскими и китайскими военными произошло еще в пятницу, 9 декабря. Как рассказал представитель Министерства обороны Индии, были ранены несколько солдат с обеих сторон, при этом ранения китайских военных оказались серьезнее.

В свою очередь агентство ANI сообщило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая вышли на линию фактического контроля, разделяющую Индию и КНР, однако были остановлены индийскими военными. В настоящее время обе стороны отошли от этого района.

Напомним, что ситуация на границе Китая и Индии в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая 2020 там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ходе столкновений более ста человек пострадали.

В середине июня 2020 в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые столкновения между индийскими и китайскими военными. Боевое оружие, по официальным данным, не применялось, в ход военные пускали камни и палки. Погибли больше 60 человек, свыше 70 получили ранения.