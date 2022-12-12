Из Украины в Польшу вывезли более двух миллионов тонн зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша вывезла из Украины более двух миллионов тонн зерна, об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик.

«Европейский союз принял решение о поддержке вывоза зерна из Украины. Мы это выполняем. До конца сентября из Украины было привезено 2,1 миллиона тонн зерна, в том числе 1,4 миллиона тонн - кукурузы. Конечно, это во много раз больше, чем в предыдущие годы», - пояснил Ковальчик.

Ковальчик отметил, что экспортировали «6,5 миллионов тонн зерна (за период с января по сентябрь), что намного больше, чем экспортный потенциал Польши».

Как сообщал сайт KP.RU, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что зерновая сделка требует внесения определённых коррективов. Как отметил дипломат, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны. Он добавил, что «цифры не подтверждают» того, что большая часть зерновых идет именно в беднейшие страны.

Напомним, в июле 2022 года Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.