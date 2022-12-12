Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

В понедельник, 12 декабря, российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднялся в воздух для того, чтобы сопроводить стратегический норвежского самолета-разведчика Р-3С «Орион» над Баренцевым морем, который приблизился к российским границам. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где отмечается, что нарушения границ России допущено не было.

Кроме того, в министерстве сообщают, что весь полет российский истребитель прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, в минувшую субботу, 10 декабря, российский истребитель Су-30 сопроводил над акваторией Черного моря самолет-разведчик Военно-морских сил Соединенных Штатов, который также приблизился к российским границам.