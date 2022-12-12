От рождения до совершеннолетия: на кого будет устанавливаться новое единое пособие

В 2023 году родители около 10 миллионов российских детей смогут получать новую единую выплату в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это так называемое единое пособие, которое заменит собой шесть видов существующих сегодня выплат. Кроме того, выплата будет доступна новым категориям граждан.

Пособие, согласно утвержденному закону, выплачивается с момента беременности женщины (от 6 недель) до момента достижения 17 лет. Государственную поддержку получат семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека.

Что еще важно знать:

- пособие полагается гражданам России, постоянно проживающим на территории страны;

- размер выплаты составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума;

- семьи, где дети появились до 31 декабря 2022 года, могут выбрать – оставить прежние выплаты или оформить единое пособие.

ЦИФРА

В 2023 году на выплату единого пособия и других мер поддержки семей с детьми будет направлено 1,9 трлн рублей. Эта сумма заложена в бюджете Социального фонда России. Новое ведомство появилось в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и начнет работу с 1 января следующего года.