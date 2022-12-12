Захарова заявила, что Виктор Бут - символ юридического беспорядка, чинимого США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктор Бут явился символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении граждан России, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

«Все, что произошло с Виктором Бутом от начала до конца - это цепь подставных действий американских спецслужб...», - сообщила дипломат.

Захарова отметила, что «Виктор Бут по-большому счету стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан».

Она добавила, что Буту придумали «демонизирующую биографию».

Дипломат подчеркнула, что «они придумали ему все: придумали за него чуть ли не слоган по жизни «Торговец смертью», сняли про него фильм, демонизируя его для того, чтобы это стало доказательством, элементом «мягкой» или «умной» силы, они считают это «умной» силой - заниматься такими подставами, а потом художественным воплощением образов».

Как писал сайт KP.RU, 8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут вернулся в Россию, которого удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками и осуждена на 9 лет.

Бут рассказал, что был осуждён на 25 лет, но всё это время настаивал на своей невиновности.

Напомним, Виктор Бут был задержан в Тайланде за «незаконную торговлю оружием», после чего, его передали США. По словам россиянина, в американской тюрьме его просили оклеветать свою родину, но мужчина не пошел на это даже под угрозой пожизненного заключения. В итоге, в одной из самых строгих тюрем мира мужчина провел 14 лет.