Компания Google исключила Россию из проекта по поиску самых популярных запросов Фото: REUTERS

Компания Google решила исключить Россию из списка стран для ведения проекта «Год в поиске», в ходе которого к концу года представляют список из наиболее популярных запросов в стране.

«"Года в поиске" не будет», - приводит ТАСС заявление, которое сделали в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос.

В рамках данного проекта компания выделяла самые популярные запросы в России с 2016 года. В список стран, где на этот раз Google отказался вести проекта «Год в поиске», оказались Белоруссия, Болгария, Сербия, Словения, Хорватия, Эстония, Латвия, Казахстан, Бангладеш, Китай, Сирия, Уганда, а также еще несколько стран.

Известно, что самым популярным согласно общемировому рейтингу по запросам в Google, стала игра-головоломка Wordle. Второй в рейтинге идет запрос о противостоянии в крикете между Индией и Англией, Тройку замыкает запрос об Украине, а следом идет запрос о королеве Великобритании Елизавете II, которая умерла в сентябре этого года.