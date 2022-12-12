Премьер Шмыгаль заявил, что Украина нуждается только в оборонительных вооружениях Фото: REUTERS

Украина нуждается в поставках только оборонительных вооружений от Запада, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу France 24.

«Мы, в первую очередь, нуждаемся в системах противовоздушной обороны, чтобы защитить наше воздушное пространство, нашу гражданскую инфраструктуру… Кроме того, нам нужны современные танки, чтобы стабилизировать ситуацию на линии фронта. И наш третий приоритет – современное военно-техническое снаряжение» - пояснил Шмыгаль.

Чиновник заявил, что «нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию».

Как отмечалось, ранее Шмыгаль в интервью другому французскому каналу LCI заявлял, что Киев хочет получить французские танки Leclerc.

Как сообщал сайт KP.RU, в начале ноября 2022 года новый украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщил, что Украине требуется такое вооружение, как танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и Dingo.

Как ранее заявлял Шмыгаль, почти половина энергетической системы Украины выведена из строя после ударов Вооруженных сил России. В этих условиях Украине требуется дополнительная помощь от Евросоюза. В частности он назвал энергетическое оборудование и финансирование на закупки газа.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».