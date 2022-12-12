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НовостиОбщество12 декабря 2022 16:56

Льготную ипотеку предложили ввести для высококлассных педагогов в колледжах

Отмечается, что такой подход может стимулировать переход специалистов на работу в систему среднего профессионального образования
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Льготную ипотеку предложили ввести для высококлассных педагогов в колледжах

Льготную ипотеку предложили ввести для высококлассных педагогов в колледжах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Комаров заявил о необходимости расширения программы льготной ипотеки, предложив ввести ее для высококлассных специалистов и педагогов колледжей и техникумов.

Как заявил эксперт, льготная ипотека может в итоге стимулировать переход специалистов на работу в систему среднего профессионального образования. По его словам, подобным образом нужно думать о положении кадров, которые готовят молодых специалистов.

«Мне представляется целесообразным ввести институт, аналогичный IT-ипотеке, с максимально льготным процентом - 2-5% - для заемщиков с соответствующим возмещением кредитным организациям недополученных доходов за счет средств федерального бюджета», - заявил он.

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство готовит модификацию, а не сворачивание льготной ипотеки, уточнив, что в рамках модификации рассматривают стимулирование продолжения программы льготной ипотеки в регионах, где нужна господдержка строительной отрасли.