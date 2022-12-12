Бывший художник Гознака назвал семь цветов для использования в дизайне пятирублевых купюр. ФОто: Wiki

Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев рассказал, какие цвета можно было бы использовать в дизайне новых десяти- и пятирублевых купюр.

По его словам, всего таких цветов семь: салатовый, изумрудный, фиолетовый, коричневый, красный, оранжевый и розовый. Об этом пишет "Газета.Ru".

- Важно, чтобы вся серия денег была в одном стиле, но разных цветов. Важно, чтобы по цвету банкноты отличались. Сейчас сотня желтая, 200 рублей зеленая ... Из свободных цветов остаются салатовый, изумрудный, фиолетовый и коричневый, красный, оранжевый и розовый цвета. Их можно использовать, - рассказал художник.

Гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук сообщил "Известиям", что в 2023 году в России могут вернуться в оборот пяти- и десятирублевые банкноты. По его словам, контракт 2022 года с Центробанков уже фактически исполнен, а сейчас обсуждается контракт на будущий год.

ФАН уточняет, что эксперт отметил разницу между выпуском банкнот и их фактическим вводом в обращение, согласно рыночным потребностям. При этом в разных регионах ситуация, вероятно, будет отличаться.