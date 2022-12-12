Страны G7 заявили о планах усиливать экономическое давление на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны «Большой семерки» (G7) в распространенном в понедельник, 12 декабря, заявлении лидеров группы по итогам встречи, заявили, что «по-прежнему привержены» санкционной политике в отношении Москвы, а также сообщили о своем намерении усиливать экономическое давление на Россию.

«Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам … Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», - сказано в заключительном документе.

Кроме того, страны «Большой семерки» в своем заявлении пообещали восстановить и защитить критическую энергетическую и водную инфраструктуру Украины, подчеркнув, что собираются продолжить оказывать военную помощь Киеву.

Напомним, на прошлой неделе страны «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса по потолку цен на российскую нефть, который был установлен на уровне 60 долларов за баррель.