ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля" Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух - земля». Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделали в пресс-релизе Пентагона.

Как говорится в заявлении, ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H, а в ходе своего полета, который прошел над Тихим океаном, у побережья штата Калифорния достигла гиперзвуковых скоростей, которые в пять раз превышали скорость звука.

«Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты... Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены», - сказано в пресс-релизе американского военного ведомства.

В сообщении также уточняется, в ходе предыдущих пусков были проверены тактико-технические характеристики разгонного блока ракеты.