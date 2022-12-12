В туристическую инфраструктуру Нижегородской области инвестируют 640 миллионов рублей

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«Нижегородская область стабильно входит в число наиболее популярных туристических направлений. При этом мы понимаем, что туристы не просто должны побывать у нас, очень важно, чтобы они захотели вернуться. А для этого нужны постоянные улучшения, движение вперед. Хорошие возможности в плане развития отрасли предоставляет национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что из общего объема средств, которые запланированы на следующий год, на внедрение туристского кода в Нижнем Новгороде и Городце предполагается направить порядка 350 млн рублей. Эти ресурсы будут использованы для обновления туристской навигации, вывесок и рекламных конструкций. Также планируется установка подсветки зданий и оборудование смотровых площадок. Серьезное внимание уделят повышению доступности туристических зон для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Нижегородская область - одно из наиболее популярных туристических направлений России. Фото: Александр Воложанин/nnews.nnov.ru

Более четверти миллиарда рублей направят на грантовую поддержку наиболее перспективных туристических проектов в регионе.

За счет средств федеральной субсидии планируется обустраивать пляжи, создавать и развивать туристические маршруты (включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха) приобретать туристическое оборудование, создавать электронные путеводители. Помимо этого, ресурсы будут направлены на организацию круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов.

«Выделенные средства позволят поддержать большое количество проектов, направленных на раскрытие многогранного туристического потенциала Нижегородской области. Мы рассчитываем на дальнейший рост туристского потока и повышение уровня качества услуг в отрасли», — пояснил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Фото: Кирилл Мартынов

НАША СПРАВКА

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. На данный момент нацпроект включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».