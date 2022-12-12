Тренер Этери Тутберидзе поздравила Алину Загитову со званием лучшей ведущей 2022 года по версии читателей «Комсомольской правды» Фото: Даниил ОПАРИН

Тренер Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Алину Загитову с победой в конкурсе "Лучшая телеведущая 2022 года" от "Комсомольской правды". Слова с поздравлениями Этери Тутберидзе разместила на своей официальной странице в соцсети.

"Поздравляем Алину Загитову со званием лучшей ведущей 2022 года по версии читателей "Комсомольской правды", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU,по версии читателей "Комсомольской правды" лучшей телеведущей 2022 года стала Алина Загитова. За нее проголосовало 206 215 респондентов. Итоги голосования подвели сегодня, 12 декабря 2022 года. Трижды лучшая ведущая шоу о фигурном катании "Ледниковый период" Алина набрала 49.9% голосов.

На своей странице в Telegram-канале Алина Загитова поблагодарила читателей "Комсомольской правды", проголосовавших за нее в конкурсе "Лучшая телеведущая 2022 года".

"Даже не верится, что я получаю эту награду уже третий год подряд", - подчеркнула Алина Загитова.