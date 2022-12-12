Эрдоган заявил об обнаружении в Турции нового месторождения нефти с запасами в 150 млн баррелей Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 12 декабря, сообщил об обнаружении на юго-востоке Турции нового месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти, которые оцениваются в 12 миллиардов долларов.

По его словам, данное месторождение является одним из десяти «крупнейших открытий», которые были сделаны на суше в этом году. Как уточнил Эрдоган, данное месторождение расположено в районе горы Габар, которая находится в турецкой провинции Ширнак на юго-востоке страны

«Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти). Стоимость запасов составляет примерно 12 миллиардов долларов», - приводит агентство Anadolu словам турецкого лидера в обращении после заседания правительства.

Незадолго до этого Эрдоган заявил о «хороших новостях» по разведке месторождений нефти внутри Турции.