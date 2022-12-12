В Херсонской области в результате подрыва автомобиля пострадал первый заместитель губернатора Виталий Булюк Фото: REUTERS

В Херсонской области в результате подрыва автомобиля получил ранение первый заместитель губернатора региона Виталий Булюк, об этом журналистам сообщил глава минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев.

«Он ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области», - прокомментировал Ильмиев состояние Булюка.

Как отмечается, первый замгубернатора был ранен в результате подрыва автомобиля.

Как сообщал сайт KP.RU, что ранее ФСБ России раскрыло организатора террористического акта на Крымском мосту – это было Главное управление разведки Минобороны Украины в лице руководителя ведомства Кирилла Буданова.

Кроме того, спецслужбами Украины планировалось подорвать один из транспортно-логистических терминалов в Брянске.

На кадрах оперативников ФСБ можно видеть, как они стреляют электрошоком в 55-летнего гражданина Украины, который вез бомбу к складам транспортно-логистической компании с целью «заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности».

Помимо этого, 50-летний гражданин Украины по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии 2 переносных зенитно ракетных комплекса «Игла» для подготовки террористических актов. Террорист ждал команды от СБУ, готовился совершить теракты в определенное время в указанном месте.