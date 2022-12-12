Ирина Роднина прокомментировала возможность возвращения россиян на олимпийские игры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Олимпийском комитете США задумались о том, что недопуск российских спортсменов к соревнованиям бросает тень на все олимпийское движение, и отбрасывает его назад. Сейчас обсуждается возможность возвращения россиян, но выступать они будут без флага.

Трехкратная олимпийская чемпионка, политик Ирина Роднина уверена, что отсутствие россиян соревнованиях сильно бьет по олимпийскому движению и этот факт все начали признавать.

- Всему миру скучно и грустно, к примеру, без наших девочек-фигуристок. Словом, нет никаких причин для отстранения наших спортсменов, - говорит она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что у Олимпийского комитета России есть план по подготовке к Играм в Париже.

- Так что, соответствующая работа, надеюсь, будет сделана, — подчеркнула она.

Тем временем, сборная России по плаванию может получить шанс отобраться на летние Олимпийские игры — 2024 через Азию, сообщает ФАН.

А российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд заявил, что предложение Олимпийского комитета США допустить россиян до Олимпийских игр 2024 года (ОИ-2024) его удивило, сообщает газета "Известия".