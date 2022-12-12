Автоэксперт Аксенов перечислил преимущества электромобилей для россиян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автоэксперт Алексей Аксенов рассказал россиянам, какие есть преимущества использования электромобилей в нашей стране.

По его словам, владение электромобилем в России более выгодно, чем владение машиной на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Прежде всего автомобилисту дешевле обойдется и заправка, и ремонт. Об этом пишет Lenta.ru.

- Если брать текущую стоимость электроэнергию, ее расход, именно владение электромобилем оказывается намного более выгодным, чем использование авто на ДВС. Полный заряд от бытовой сети обойдется примерно в 400 рублей, хватит этого на 300–400 километров. Такой же запас хода на аналогичной по мощности обычной машины обойдется в 2-3 тысячи рублей, - объяснил Аксенов.

Однако стоит помнить, что покупка электромобиля обойдется намного дороже обычных маши. Кроме того, важно помнить, что сейчас зарядок для электромобилей в РФ не так много, исключение может составить только Москва.

- Теоретически, обслуживание тоже должно обходиться дешевле, потому что в электрокарах меньше жидкостей, которые необходимо менять. Хотя, конечно, тормозная система, подвески так же подлежат ремонту, - уточнил автоэксперт.

При этом он акцентировал внимание на том, что аккумулятор в авто предназначен для среднесрочного владения, поэтому срок в 10–15 лет для них малореален.

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