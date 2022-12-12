Страны G7 договорились покрывать неотложные потребности Киева в военной технике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 договорились координировать свои усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, об этом сообщили на портале G7 страны-председателя Германии.

«Мы будем продолжать координировать наши усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, уделяя непосредственное внимание предоставлению Украине систем и средств противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года страны «Большой семерки» в распространенном заявлении лидеров группы по итогам встречи, заявили, что «по-прежнему привержены» санкционной политике в отношении Москвы, а также сообщили о своем намерении усиливать экономическое давление на Россию.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу заявлял, что Киев нуждается в системах противовоздушной обороны, современных танках и современном военно-техническом снаряжении.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».