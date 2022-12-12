Рекламу новогодней коллекции одежды Zara раскритиковали в соцсетях из-за "отсылки к России"

Фото: Zara

Реклама новой коллекции одежды испанской компании Zara осудили в соцсетях, увидев в ней «отсылки к России».

На размещенных снимках модели позируют в свитерах на фоне деревьев и сугробов, а их образы дополняют меховые наушники, шапки и горнолыжные очки.

Среди комментариев такой компании можно увидеть призывы к бойкоту и заявления, что никогда больше не собираются покупать вещи этого бренда. «Какой позор!», «Никогда больше ничего не буду у вас покупать!», «Никогда не покупала вашу одежду, а теперь точно не буду», «Надо объявить бойкот Zara!» - заявляли комментаторы.

«Ребята, успокойтесь, это просто снег!», - призвал к спокойствию один из пользователей.

Напомним, ранее компанию Zara осудили за съемку с российской супермоделью Ириной Шейк, которая стала героем для нового компейна. Некоторые подписчики компании в соцсетях расценили такой выбор, как поддержку военной специальной операции, которую Россия проводит на Украине.