Почему опасно пить в бане: три причины отказаться от алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пармейстер (эксперт по бане) Олег Тарасов предупредил россиян об опасности употребления алкогольных напитков в бане.

По словам специалиста, есть как минимум три веские причины не пить спиртное, пока человек парится - ожоги, аритмия и инфаркт. Об этом пишет Газета.Ru.

- При употреблении алкоголя в бане расширяются сосуды, усиливается кровоток и повышается давление. А сердце в парилке работает на том же уровне, что и при серьезных физических нагрузках. Добавьте сюда расширенные алкоголем сосуды и получите, как минимум аритмию, а то и инфаркт, - объяснил банщик.

Тарасов также напомнил, что в парной состояние опьянения наступает быстрее.

Ранее психиатр, нарколог Ольга Шевченко рассказала в беседе с RT о признаках алкогольной зависимости. Так, несомненными признаками алкогольной зависимости она назвала тремор, "развинченные" движения, отёкшее лицо и покраснение дермы.

Также Life.ru сообщал, что нарколог Василий Шуров посоветовал россиянам не пытаться согреться алкоголем на морозе. То, что стопка спиртного на морозе якобы поможет согреться, миф, объяснил эксперт.