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НовостиВ мире12 декабря 2022 18:23

Протестующие у парламента Черногории применили слезоточивый газ против полиции

Правоохранители также применили газ против митингующих
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Протестующие у парламента Черногории применили слезоточивый газ против полиции

Протестующие у парламента Черногории применили слезоточивый газ против полиции

Фото: REUTERS

В Подгорице перед зданием парламента Черногории начались беспорядки, участники протестов выступают против закона о полномочиях президента. Об этом сообщает Радио и телевидение республики.

Участники протеста заявляют, что изменения в законе о президенте были направлены на разрушение конституционного порядка. Как сообщается, собравшиеся с криками «Предательство!» снесли ограждение перед зданием парламента, разбив двери.

Протестующие сопровождали принятие закона свистками, а позже вышли к зданию парламента, которое охраняется полицией. Митингующие бросали в правоохранителе бутылки и камни, а также сами применили слезоточивый газ против правоохранительных органов, которые в свою очередь применили газ против митингующих.

Ранее в понедельник, 12 декабря, депутаты парламента Черногории утвердили поправки к закону о президенте, который ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. За принятие документа проголосовал 41 депутат.