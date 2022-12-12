Протестующие у парламента Черногории применили слезоточивый газ против полиции Фото: REUTERS

В Подгорице перед зданием парламента Черногории начались беспорядки, участники протестов выступают против закона о полномочиях президента. Об этом сообщает Радио и телевидение республики.

Участники протеста заявляют, что изменения в законе о президенте были направлены на разрушение конституционного порядка. Как сообщается, собравшиеся с криками «Предательство!» снесли ограждение перед зданием парламента, разбив двери.

Протестующие сопровождали принятие закона свистками, а позже вышли к зданию парламента, которое охраняется полицией. Митингующие бросали в правоохранителе бутылки и камни, а также сами применили слезоточивый газ против правоохранительных органов, которые в свою очередь применили газ против митингующих.

Ранее в понедельник, 12 декабря, депутаты парламента Черногории утвердили поправки к закону о президенте, который ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. За принятие документа проголосовал 41 депутат.