Боррель заявил, что ЕС направил в Косово спецпредставителя по региону для снижения напряженности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз направляет в Косово своего спецпредставителя по Западным Балканам для того, чтобы содействовать снижению напряженности в регионе. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран – членов Евросоюза в Брюсселе, уточнив, что спецпредставитель прибудет в регион в среду, 14 декабря.

«Наш спецредставитель послезавтра поедет в регион и вернется перед саммитом ЕС, чтобы я оценил ситуацию и проинформировал лидеров», - заявил дипломат

Напомним, днем ранее, 11 декабря, появилось сообщение, что спецназ полиции самопровозглашенного Косово занял объект на важнейшей плотине, расположенной на севере края. Незадолго до этого в тот же дань косовская полиция сообщила о трех перестрелках с неизвестными на севере края, отметив, что огонь вели по полицейским «члены определенных криминальных групп, которые блокировали трассы». При этом стрельба в Косово велась и в субботу, 10 декабря.