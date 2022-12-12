Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 декабря 2022 18:46

G7 призвала третьи страны воспользоваться потолком цен на российскую нефть

Главы стран «Большой семерки» подтвердили свои планы постепенно отказаться от нефтепродуктов из России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
G7 призвала третьи страны воспользоваться потолком цен на российскую нефть

G7 призвала третьи страны воспользоваться потолком цен на российскую нефть

Фото: REUTERS

Участники «Большой семерки» призвали третьи страны, которые желают импортировать российские сырую нефть, а также нефтепродукты по морю, воспользоваться потолком цен на данную продукцию.

«Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены … способствовать стабильности на мировых энергетических рынках», - сказано в заявлении глав стран «Большой семерки», которые еще раз подтвердили свои планы постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов из России на своих рынках.

Как писал сайт KP.RU, в своем заявлении страны «Большой семерки» также сообщили, что они «по-прежнему привержены» санкционной политике в отношении Москвы, заявив о своих планах усиливать экономическое давление на Россию.

Напомним, страны «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса по потолку цен на нефть из России на прошлой неделе. Данное ограничение было установлено на уровне 60 долларов за баррель.