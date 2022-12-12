G7 призвала третьи страны воспользоваться потолком цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Участники «Большой семерки» призвали третьи страны, которые желают импортировать российские сырую нефть, а также нефтепродукты по морю, воспользоваться потолком цен на данную продукцию.

«Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены … способствовать стабильности на мировых энергетических рынках», - сказано в заявлении глав стран «Большой семерки», которые еще раз подтвердили свои планы постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов из России на своих рынках.

Как писал сайт KP.RU, в своем заявлении страны «Большой семерки» также сообщили, что они «по-прежнему привержены» санкционной политике в отношении Москвы, заявив о своих планах усиливать экономическое давление на Россию.

Напомним, страны «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса по потолку цен на нефть из России на прошлой неделе. Данное ограничение было установлено на уровне 60 долларов за баррель.